Exposition US, hommage aux infirmières Salle des fêtes Carentan-les-Marais, dimanche 2 juin 2024.

Exposition US, hommage aux infirmières Salle des fêtes Carentan-les-Marais Manche

Vendredi

Exposition de matériels médicaux.

Photos qui retracent la construction de l’hôpital, prises par le colonel Sulivan, qui était revenu au 40e anniversaire

du D-Day.

Vidéo sur l’histoire de l’hôpital US n°50 à Saint-Hilaire-Petitville depuis la bataille de Pearl Harbour jusqu’en 1945. On retrace le parcours de l’équipe médicale (entrainement dans le désert, Angleterre puis construction de l’hôpital à Saint- Hilaire-Petitville), surtout celle des infirmières. Hommage aux infirmières US et leur engagement dans le conflit.

Exposition de matériels médicaux.

Photos qui retracent la construction de l’hôpital, prises par le colonel Sulivan, qui était revenu au 40e anniversaire

du D-Day.

Vidéo sur l’histoire de l’hôpital US n°50 à Saint-Hilaire-Petitville depuis la bataille de Pearl Harbour jusqu’en 1945. On retrace le parcours de l’équipe médicale (entrainement dans le désert, Angleterre puis construction de l’hôpital à Saint- Hilaire-Petitville), surtout celle des infirmières. Hommage aux infirmières US et leur engagement dans le conflit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Salle des fêtes 43 rue de l’église

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

L’événement Exposition US, hommage aux infirmières Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Baie du Cotentin