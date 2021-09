Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne, Villemur-sur-Tarn EXPOSITION URBEXIA OCCITANIA DE ROSA’BEX Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn Catégories d’évènement: Haute-Garonne

EXPOSITION URBEXIA OCCITANIA DE ROSA’BEX Villemur-sur-Tarn, 18 septembre 2021, Villemur-sur-Tarn. EXPOSITION URBEXIA OCCITANIA DE ROSA’BEX 2021-09-18 – 2021-10-10 LES BAINS DOUCHES Avenue Winston Churchill

Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne Villemur-sur-Tarn Mardi-Jeudi-Vendredi: 14h-18h

Mercredi: 10h-12h / 14h-19h

Samedi: 10h-19h

Dimanche: 10h-12h / 15h-19h Une exposition photo “immersive” à la rencontre de Rosa’ Bex une artiste habitée qui vous invite à découvrir son univers.

Pensez à vous munir d’une lampe torche pour l’expérience.

Invitée: Red Bully

contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr +33 5 61 37 61 20 http://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/

