Exposition "Urbexia Occitania"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bains-Douches

**Rosa’Bex** est une jeune photographe spécialisée dans l’urbex. Elle nous propose ici de découvrir ses photographies par le biais d’une immersion dans l’ambiance de l’exploration urbex, à travers une mise en scène totalement inédite, dans la salle des Bains-Douches, pur produit de l’Art Déco des années 1930. Le vernissage de l’exposition – sous réserve des conditions sanitaires – aura lieu en ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, vendredi 17 septembre, à 18h30. L’exposition sera ouverte au public **du 18 septembre au 10 octobre** : les mardis – jeudis – vendredis, de 14h à 18h ; les mercredis, de 10h à 12h et de 14h à 19h ; les samedis, de 10h à 19h et les dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h. **Ouverture exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine :** Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 19h. Exposition immersive inédite : partez à la découverte des photographies de Rosa’Bex en plongeant dans l’ambiance pleine de mystère de l’univers Urbex. À vos lampes torches ! Bains-Douches Avenue Winston Churchill 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

