Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Exposition Urbanisme et patrimoine Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Exposition Urbanisme et patrimoine Annecy, 7 septembre 2021, Annecy. Exposition Urbanisme et patrimoine 2021-09-07 – 2021-09-27 Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex

Annecy Haute-Savoie Maurizio Priod, photographe présente à travers 30 photos l’agglomération d’Annecy. À cette exposition sont présentées cinq photos de chacune d’entre elles, avant, pendant. Et après ? mediathequelouisemichel@annecy.fr +33 4 50 22 50 74 https://bibliotheques.annecy.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-19 par Ville d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex Ville Annecy lieuville 45.91386#6.09099