EXPOSITION – URBAN BUTTERFLY PAR SYLVAIN LANG Nancy

Nancy

EXPOSITION – URBAN BUTTERFLY PAR SYLVAIN LANG Nancy, 13 juin 2022, Nancy.

2022-06-13 09:30:00 – 2022-07-24 18:30:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Série intitulée URBAN BUTTERFLY. Ces peintures acryliques sur toiles et ses photographies représentent des papillons graffitis.

Les motifs des ailes sont inspirés par les graffitis urbains posés sur les murs de nos métropoles. Tous deux ont en commun une richesse plastique et des couleurs extraordinaires d’inventivité. Ses peintures et ses photographies nous donnent des extraits de mur à contempler. Il fait le lien avec le côté éphémère du graffiti et celui des papillons. La symétrie des ailes génère d’étranges formes, donnant ainsi une nouvelle lecture du graffiti original.

La vue de dessus ombrée volontairement encadrée dans une caisse américaine noire suggère le côté « collectionneur de papillon » donnant ainsi encore plus de rareté à ces étranges Lépidoptères. +33 3 83 35 80 10 http://sylvainlang.com/ Nancy

