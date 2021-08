Oyonnax Quartier de La Plaine Ain, Oyonnax Exposition urbaine “un nouveau quartier, La Plaine” Quartier de La Plaine Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Un nouveau quartier, La Plaine C’est dans un contexte de forte croissance industrielle qu’Oyonnax se trouve confrontée à un manque cruel de logements. Craignant que cette situation ne constitue un frein au développement de la ville, la municipalité décide de lancer, à partir de 1957, un vaste plan d’urbanisation, à l’ouest de la ville donnant naissance à de nouveaux quartiers. Des documents d’archives, des cartes postales et des photos retraceront l’origine, l’évolution et la vie de La Plaine. Visites commentées de l’exposition urbaine Quartier de La Plaine rue normandie niemen 01100 Oyonnax Oyonnax Oyonnax Ain

