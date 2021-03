Exposition urbaine : l’écoquartier de Lorette, 15 mars 2021-15 mars 2021, Saint-Malo.

Exposition urbaine : l’écoquartier de Lorette 2021-03-15 – 2021-05-16

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

L’écoquartier de Lorette se dessine de plus en plus. Ce projet d’écoquartier, entamé depuis trois ans, va se réaliser sur un site de 6,8 hectares qui abritait une caserne de gardes mobiles, en entrée de ville. Concrètement, la centaine de bâtiments proposés sera performante et construits avec des matériaux biosourcés. Douze anciens bâtiments seront conservés et transformés. Logements, social, déplacements, énergie : tout a été pensé pour réduire l’empreinte carbone du quartier.

Pour comprendre ce projet, la Ville expose des panneaux pour expliquer ce projet urbain remarquable aux Malouins.

+33 2 99 40 71 11 https://www.ville-saint-malo.fr/

