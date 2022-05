Exposition UNESCO Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Exposition UNESCO Bar-sur-Seine, 3 mai 2022, Bar-sur-Seine. Exposition UNESCO Bar-sur-Seine

2022-05-03 16:00:00 – 2022-05-21 18:30:00

Bar-sur-Seine Aube Bar-sur-Seine mediatheque@bar-sur-seine.fr +33 3 25 29 05 10 https://www.mediatheque.bar-sur-seine.fr/?fbclid=IwAR1yUr-YAyFUPNR2JeKHDO2T6zKy-QDi_ERIj911jufSXBQ6l6i37QnC3ZI Bar-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bar-sur-Seine Autres Lieu Bar-sur-Seine Adresse Ville Bar-sur-Seine lieuville Bar-sur-Seine Departement Aube

Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-sur-seine/

Exposition UNESCO Bar-sur-Seine 2022-05-03 was last modified: by Exposition UNESCO Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine 3 mai 2022 Aube Bar-sur-Seine

Bar-sur-Seine Aube