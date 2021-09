Exposition “Une terre… Sept racines” Chapelle Saint Gildas, 18 septembre 2021, Lanildut.

Durant ces longs mois de pandémie, Jeanne et Alain Quellec ont parcouru (quand ils le pouvaient) la Bretagne de ville en ville sur les traces des sept saints fondateurs. Le travail artistique et historique qu’ils proposent au public durant ces deux journées est le fruit de ces recherches et de ces découvertes. L’enjeu est de faire découvrir au public, et encore plus aux nouvelles générations, l’impact de l’importante migration des Vème, VIème et VIIème siècles sur la Bretagne d’aujourd’hui. Découvrez, à travers différents supports visuels, tableaux, sculptures…, la vie et le rôle de chacun des sept saints fondateurs (Tadou Ar Vro) ainsi que celui d’Ildut véritable « maître formateur » ! Jeanne et Alain Quellec inviteront les visiteurs à rechercher des indices dans l’exposition. Les réponses se trouveront en fin de parcours. Public familial _Cet événement est proposé dans le cadre des 50 coups de cœur de la Région Bretagne._ _LANILDUT – Ces Bretons qui firent de l’Armorique la Bretagne_ _Plus d’informations :_ [_50 coups de coeur – Région Bretagne_](https://www.bretagne.bzh/actualites/journees-du-patrimoine-2021-notre-carte-de-50-coups-de-coeur-en-bretagne/)

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Exposition historique et artistique conçue et mise en espace par Jeanne et Alain Quellec

Chapelle Saint Gildas Rue de l’Anse Saint Gildas 29840 Lanildut Lanildut Finistère



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00