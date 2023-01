Exposition : une si belle vallée par Bernadette Lips Wintzenheim Wintzenheim Wintzenheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

2023-02-01 09:30:00 – 2023-02-17 21:00:00

Haut-Rhin Wintzenheim L’artiste a choisi de réunir une série de peintures évoquant des ambiances et des paysages de cette vallée. Ambiance dont elle a pu s’imprégner au fil des saisons, car elle y habite.

L’aquarelle, par ses nombreuses possibilités techniques, permet d’appréhender les nuances et les métamorphoses infinies de la nature et des paysages. C’est une technique qu’elle pratique aussi parfois « in situ », assise sur un coin d’herbe au cœur des montagnes, car ce matériel

se transporte aisément

Présence de l’artiste pour échanger le mercredi 1 février de 19h à 20h et mercredi 15 de 14h à 15h. +33 3 89 27 94 93 Wintzenheim

