Exposition « Une saison avec Fibonacci » par Mireille Fulpius La Fondation WRP a le plaisir de proposer, en collaboration avec la galerie Artbongard, l’exposition de Mireille Fulpius. 22 mars – 18 avril Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-18T10:00:00+02:00 – 2024-04-18T12:00:00+02:00

Artiste plasticienne, diplômée de l’Ecole des Arts Visuels de Genève, Mireille Fulpius commence son activité artistique par le travail du métal, matière qu’elle travaille pendant une dizaine d’années.

L’opportunité d’installer son atelier dans une friche industrielle début 90 modifie considérablement ses méthodes de travail et ses repères spatiaux. C’est aussi pour elle, la période de la redécouverte du bois qui marque un tournant décisif dans sa pratique artistique.

Dans la continuité de sa démarche, Mireille Fulpius, s’affranchit des contraintes spatiales et s’oriente à la fin de cette décennie, vers des œuvres paysagères pensées à l’échelle des sites. De retour des installations « in situ », elle reprend à l’atelier un travail plus intime d’estampage ou de sculpture sur bois. Si l’écologie n’est pas au cœur de son propos, elle n’en est pour autant pas absente. Les éléments constitutifs de ses « installations » seront recyclés pour les œuvres futures.

Pour cette exposition, Mireille Fulpius a réalisé une oeuvre in situ en s’inspirant du Nombre d’Or et de la fascinante suite du célèbre mathématicien Fibonacci.

Dans l’art et l’architecture, le Nombre d’Or a eu un véritable impact au fil des siècles.

Les artistes de la Renaissance, imprégnés des idées de Fibonacci, ont intentionnellement utilisé ces proportions dans leurs œuvres. Les cathédrales gothiques, avec leurs arcs et leurs vitraux, ainsi que les célèbres œuvres de Michel-Ange et de Botticelli, révèlent une attention particulière à la géométrie divine.

Dans l’architecture moderne, des architectes renommés tels que Le Corbusier ont consciemment utilisé le Nombre d’Or pour créer des espaces esthétiquement équilibrés.

Par le biais de cette exposition, la Fondation WRP renoue ainsi le lien avec ses trois domaines de prédilection : l’architecture, l’urbanisme et le design.

Autres événements :

VERNISSAGE, jeudi 21 mars 2024, 18h-20h

TABLE RONDE, mardi 16 avril, 18h30-20h30 autour du travail de l’artiste, du land art et de l’architecture.

Autre lieu Genève

Mireille Fulpius