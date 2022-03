Exposition : Une poupée nommée Françoise Kerlouan, 17 avril 2022, Kerlouan.

Exposition : Une poupée nommée Françoise Chapelle Ste Anne Bourg de Kerlouan Kerlouan

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Chapelle Ste Anne Bourg de Kerlouan

Kerlouan Finistère

Le trousseau de Françoise 1951/1960, soit plus de 100 tenues : les 4 saisons, jour ou nuit, sport, école, plage, montagne, cérémonies, déguisements…

Des pièces anciennes provenant de trousseaux de poupées d’époque ainsi que des tenues confectionnées d’après les patrons d’origine.

Vous y verrez quelques fragiles poupées « Françoise » portant ses plus jolies tenues, des poupées plus récentes de même taille servant de mannequins. Le reste du trousseau s’expose sur des grilles.

L’exposition se complète de chaussures et sacs de Françoise, du mobilier fabriqué pour elle et de documents d’époque et livres sur le sujet.

Des jeux permettent aux enfants de s’intéresser à l’exposition:

* Jeu de cartes : assortir chapeaux et tenues de Françoise.

* Jeux tactiles : se familiariser avec les tissus.

Enfants, parents, grands-parents, couturières, tricoteuses et bricoleuses, soyez tous bienvenus !

sylvie.gougay69@orange.fr

