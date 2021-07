Bois-Colombes Hôtel de ville Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Exposition « Une nouvelle vie pour l’orgue de l’église Notre-Dame de Bon-Secours » Hôtel de ville Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

Exposition « Une nouvelle vie pour l'orgue de l'église Notre-Dame de Bon-Secours »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

**Les mystères de l’instrument, en sommeil depuis 2012, sont dévoilés à l’occasion d’une exposition proposée dans le hall n°2 de l’hôtel de ville**. Livré par le facteur d’orgues Béasse en 1904, l’orgue est un témoin historique de l’église Notre-Dame de Bon-Secours, construite en 1870 et premier bâtiment public de la future ville de Bois-Colombes, devenue indépendante en 1896. Bien communal depuis 1906, l’orgue a connu de nombreuses transformations, notamment l’ajout de 2 jeux aux 10 existants pour élargir son répertoire musical. Le buffet se caractérise par ses 720 tuyaux et un décor de style néo-byzantin visible sur la partie supérieure de la façade principale. La console est constituée de 2 claviers de 56 notes, d’un pédalier de 30 notes et de 12 tirants de jeux. Non protégé au titre des monuments historiques, l’orgue est silencieux depuis 2012. L’orgue sera restauré ces prochains mois afin de lui donner une seconde vie au travers d’un projet culturel.

Entrée libre.

Hôtel de ville 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

