Exposition – Une identité graphique pour la médiathèque Marguerite Duras

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 16h00 à 18h00

Du samedi 19 mars 2022 au jeudi 12 mai 2022 :

gratuit

La médiathèque Marguerite Duras donne carte blanche à des étudiants de l’EPSAA (l’école publique de communication visuelle de la Ville de Paris.) pour proposer une nouvelle identité graphique à la médiathèque.

Exposition des projets des étudiants EPSAA

A l’automne 2021, des étudiants de 3ème année de l’EPSAA (École professionnelle supérieure d’arts graphiques – Ville de Paris) réfléchissent à une nouvelle identité graphique pour la médiathèque (logo, charte graphique, éléments de signalétique…) en s’appuyant sur les spécificités de l’établissement.

Les 33 projets des étudiants, exposés à la médiathèque du 19 mars au 7 mai 2022, seront soumis au vote des usagers de la médiathèque.

Les lecteurs feront leur choix parmi une première sélection réalisée en amont par un jury de bibliothécaires et de professionnels de l’EPSAA.

Le projet élu donnera sa nouvelle identité graphique à la médiathèque Marguerite Duras !

Votes sur place, plus d’informations à venir

Présentation des projets par les étudiants de l’EPSAA – samedi 26 mars – 16h

EPSAA

École publique de la Ville de Paris intégrée à la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi, l’EPSAA est un établissement entièrement tourné vers les formations en communication visuelle, au sens le plus large du terme, et l’insertion dans la vie professionnelle.

Classes préparatoires, Arts Graphiques, Validation des Acquis de l’Expérience, Post diplôme Digital Media Lab, MOOC, cours du soir pour adultes… l’EPSAA offre une diversité de formations qui s’adresse à des publics très variés souhaitant bénéficier d’un enseignement professionnel.

Son cursus supérieur bénéficie d’une certification de niveau 7 (niveau Master), reconnue par l’État. La marque de fabrique de l’EPSAA, son identité propre, s’incarne dans la dimension humaine qui la caractérise. École d’abord et avant tout professionnelle, l’EPSAA a su tisser des liens étroits avec le monde du travail. Son expertise est reconnue par les entreprises qui permettent l’insertion des étudiants diplômés.

Directeurs artistiques, graphistes, directeurs de création, web designers, typographes, illustrateurs, etc., les enseignants de l’EPSAA sont eux-mêmes connectés avec les réalités de la création sous toutes ses formes. Enfin, les anciens élèves témoignent aussi de cet attachement à une école tournée avant tout vers l’humain et la vie professionnelle. L’annuaire des anciens et les offres de stages ou d’emplois constituent quelques unes des façons de partager l’esprit de l’EPSAA.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

