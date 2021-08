Exposition « Une histoire de liens » Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin, 18 septembre 2021, Mont-Dauphin.

**Les reliures des Hautes-Alpes s’exposent !** En vous dévoilant leurs coutures, liens, lanières, rubans, attaches et autres nœuds, elles vous invitent dans leur intimité. Venez découvrir les reliures conservées aux Archives départementales et les livres d’artistes issus des collections de la Bibliothèque départementale. **Panneau après panneau, suivez le fil, et admirez les fils !** Dans votre parcours, vous rencontrerez cousoirs, nerfs de chanvre, tranchefiles, coutures à la grecque, dos bosselés, parchemins, pattes en cuir, froufrous et voiles de nylon. Entre les pages et tout autour, à l’intérieur comme à l’extérieur du livre, le fil est partout ! **Regardez le passé et le présent se faire écho, à travers des techniques de reliure qui traversent les siècles.** Découvrez les métiers et savoir-faire en rapport avec la reliure. Apprenez comment les Archives sont aux petits soins pour leurs documents. Admirez les livres d’artistes sélectionnés par la Bibliothèque départementale, ces délicates créations originales jouant avec les matières. Pour enrichir l’exposition, les Archives départementales ont fait appel à un photographe haut-alpin. Retrouvez, en seconde partie de l’exposition, une galerie de clichés réalisés par Pierre Barrot, photographe à Guillestre. **Il a relevé le pari d’explorer le patrimoine du département et tous les fils de ses reliures avec un œil nouveau, laissant libre cours à l’inspiration.** A mi-chemin entre l’histoire et l’art, mêlant livres anciens, boîtes d’archives et œuvres contemporaines, faisant la part belle à l’image, cette exposition a tout pour vous séduire. Plongez dans l’univers de ces objets attachants que sont les reliures !

