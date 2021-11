Exposition Une forêt sous la mer Daniela Lorini Saint-Martin-des-Champs, 4 février 2022, Saint-Martin-des-Champs.

Exposition Une forêt sous la mer Daniela Lorini Rue Park Ar Roudour Pole Culturel Le Roudour Saint-Martin-des-Champs

2022-02-04 10:00:00 – 2022-03-25 Rue Park Ar Roudour Pole Culturel Le Roudour

Saint-Martin-des-Champs Finistère

C’est lors de mes observations de la nature que je me suis intéressée aux algues ; celles qu’on retrouve au pied des dunes après la tempête ou sur la plage lors des baignades à marée basse. Elles sont pour moi un matériau naturel fantastique et malléable offrant une multitude de formes, de textures, de couleurs. Mais si l’on va à leur rencontre, c’est tout un écosystème riche et mystérieux qui nous submerge de sons, d’odeurs, de souffles inconnus; une forêt d’organismes plus anciens que les plantes et qu’il n’est possible de visiter que de courts instants, d’effleurer au prix d’une perte de repères et d’abandonner trop vite pour revenir de notre côté du miroir.

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/

Rue Park Ar Roudour Pole Culturel Le Roudour Saint-Martin-des-Champs

