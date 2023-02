EXPOSITION « UNE FEMME, UN MÉTIER HÔTESSE DE L’AIR – AIR FRANCE » Musée Pierre Nöel Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

EXPOSITION « UNE FEMME, UN MÉTIER HÔTESSE DE L’AIR – AIR FRANCE » Musée Pierre Nöel, 8 mars 2023, Saint-Dié-des-Vosges . EXPOSITION « UNE FEMME, UN MÉTIER HÔTESSE DE L’AIR – AIR FRANCE » 11 Rue Saint Charles Musée Pierre Nöel Saint-Dié-des-Vosges Vosges Musée Pierre Nöel 11 Rue Saint Charles

2023-03-08 09:30:00 – 2023-03-10 12:00:00

Musée Pierre Nöel 11 Rue Saint Charles

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, en partenariat avec le Club Soroptimist. Mercredi 8, à partir de 14h – Inauguration de l’exposition.

– Défilé de mode avec les tenues d’hôtesse de l’air – Air France.

– Entretien avec Mme Josiane Dumoulin, hôtesse de l’air – Air France. « Une femme, un métier – évolution du métier de 1964 à nos jours ». Entretien animé par Mr Francis Girardin. Samedi 11, de 15h à 16h – Entretien avec Mme Josiane Dumoulin, hôtesse de l’air – Air France. « Une femme, un métier – évolution du métier de 1964 à nos jours ». Entretien animé par Mr Francis Girardin.

De 16h à 17h – Tirage de la tombola et remise des lots.

A partir de 17h – Défilé de mode avec les tenues d’hôtesse de l’air – Air France et Temps convivial. Tombola organisée par le Club Soroptimist de Saint-Dié-des-Vosges. Vente des billets jusqu’au 10 mars, au 06 80 85 77 89. +33 3 29 51 60 35 Musée Pierre Nöel 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges Vosges Musée Pierre Nöel 11 Rue Saint Charles Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Musée Pierre Nöel 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges /

EXPOSITION « UNE FEMME, UN MÉTIER HÔTESSE DE L’AIR – AIR FRANCE » Musée Pierre Nöel 2023-03-08 was last modified: by EXPOSITION « UNE FEMME, UN MÉTIER HÔTESSE DE L’AIR – AIR FRANCE » Musée Pierre Nöel Saint-Dié-des-Vosges 8 mars 2023 11 rue Saint-Charles Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges