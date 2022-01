Exposition : Une fabrique photographique de paysages Espace Jeunes Anne Frank, 1 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Une fabrique photographique de paysages

du mardi 1 février au vendredi 25 février à Espace Jeunes Anne Frank

Initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la manifestation **La Science se livre** vise chaque année de manière ludique et éducative, à proposer des animations scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Une fabrique photographique de paysages, exposition visible du mardi 1er au vendredi 25 février 2022 —————————————————————————————————- Illustration d’un biotope, d’une diversité d’espèces, d’une organisation biologique, preuve scientifique de l’évolution d’un milieu… Œuvre d’art, beauté figée, reflet d’une vision du photographe. La photographie tient une place toute particulière tant dans le monde scientifique que dans le monde de l’art. La technique progressant, l’artiste et le scientifique se rencontrent pour construire une vision du monde ou rêve et preuves se mélangent, interprétations et représentations s’associent au service de la connaissance. Les vues du ciel et de l’espace viennent ajouter des données pertinentes, notamment pour la science du climat et le réchauffement climatique. _La 26ème édition de la manifestation départementale_ [_La Science se livre arts & sciences_](https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr/)_, coordonnée par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/) _se déroule du samedi 29 janvier 2 au samedi 19 février 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Entrée libre

Des étudiants en Sciences Sociales présentent leur travail artistique.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T12:30:00;2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T20:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T20:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T12:30:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T22:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T12:30:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T20:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-07T10:00:00 2022-02-07T12:30:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T20:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T12:30:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T20:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T20:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T22:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T12:30:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T20:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-14T10:00:00 2022-02-14T12:30:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T20:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T12:30:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T20:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T20:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T22:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T12:30:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T20:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T12:30:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T20:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T12:30:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T20:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T20:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T12:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T22:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:30:00