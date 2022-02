Exposition Une collection dans tous ses états Musée Jean Cocteau,le Bastion, 12 février 2022, Menton.

En 2018, le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman est frappé par la tempête Adrian, causant une inondation majeure dans les réserves où est conservée la collection. Aujourd’hui, alors qu’une part significative de la collection a été restaurée, le musée Jean Cocteau—le Bastion dévoile au public une sélection d’œuvres d’art ayant, pour certaines échappé à la catastrophe, pour d’autres retrouvé leur éclat grâce au talent des restaurateurs. Dessins, estampes, peintures, photos, objets signés Jean Cocteau sont exposées tout au long d’un parcours axé sur les problématiques de restauration et de conservation. **Exposition du 12 février au 30 mai 2022** **Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les mardis et le 1er mai.** **Tarif plein : 3€** **Tarif réduit : 2,25€ (étudiants, enseignants, familles nombreuses, plus de 65 ans)** **Demi-tarif : 1,50€ (partenaires professionnels et groupes de plus de 10 personnes)** **Gratuité pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes porteuses de handicap, et pour tous le premier dimanche de chaque mois.**

Musée Jean Cocteau,le Bastion Quai Napoléon III 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



