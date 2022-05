Exposition Une collection dans tous ses états Le Bastion – musée Jean Cocteau, 14 mai 2022 20:00, Menton.

Nuit des musées Exposition Une collection dans tous ses états Le Bastion – musée Jean Cocteau Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite libre de l’exposition des œuvres restaurées de la collection Jean Cocteau

En 2018, le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman est frappé par la tempête Adrian, causant une inondation majeure dans les réserves où est conservée la collection.

Aujourd’hui, alors qu’une part significative de la collection a été restaurée, le musée Jean Cocteau—le Bastion dévoile au public une sélection d’œuvres d’art ayant, pour certaines échappé à la catastrophe, pour d’autres retrouvé leur éclat grâce au talent des restaurateurs.

Dessins, estampes, peintures, photos, objets signés Jean Cocteau sont exposées tout au long d’un parcours axé sur les problématiques de restauration et de conservation.

Musée historique Jean Cocteau, aménagé et décoré par l’artiste, ouvert depuis 1966.

Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 20:00

Jean Cocteau Historical Museum, designed and decorated by the artist, opened in 1966.

En 2018, el museo Jean Cocteau colección Séverin Wunderman fue golpeado por la tormenta Adrian, causando una gran inundación en las reservas donde se conserva la colección.

Hoy, mientras que una parte significativa de la colección ha sido restaurada, el museo Jean Cocteau-le Bastion revela al público una selección de obras de arte que, para algunos, han escapado a la catástrofe, para otros han recuperado su brillo gracias al talento de los restauradores.

Dibujos, grabados, pinturas, fotos, objetos firmados por Jean Cocteau se exponen a lo largo de un recorrido centrado en las problemáticas de restauración y conservación.

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:00

Quai Napoléon III, 06500 Menton 06500 Menton Provence-Alpes-Côte d’Azur