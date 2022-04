EXPOSITION UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET DE GÉOMÉTRIE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

EXPOSITION UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET DE GÉOMÉTRIE Laval, 22 avril 2022, Laval. EXPOSITION UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET DE GÉOMÉTRIE Salle du Pas Perdu Château-Neuf, place de la Trémoille Laval

2022-04-22 09:00:00 – 2022-05-06 17:00:00 Salle du Pas Perdu Château-Neuf, place de la Trémoille

Laval Mayenne Laval Exposition “Une bouffée d’oxygène et de géométrie” par Guillaume Monnet +33 6 88 77 65 14 Exposition “Une bouffée d’oxygène et de géométrie” par Guillaume Monnet Salle du Pas Perdu Château-Neuf, place de la Trémoille Laval

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Salle du Pas Perdu Château-Neuf, place de la Trémoille Ville Laval lieuville Salle du Pas Perdu Château-Neuf, place de la Trémoille Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

EXPOSITION UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET DE GÉOMÉTRIE Laval 2022-04-22 was last modified: by EXPOSITION UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET DE GÉOMÉTRIE Laval Laval 22 avril 2022 Laval mayenne

Laval Mayenne