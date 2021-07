Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Exposition – Une Bibliothèque Photographique Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Exposition – Une Bibliothèque Photographique Espace Andrée Chedid, 1 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Exposition – Une Bibliothèque Photographique

du mercredi 1 septembre au jeudi 30 septembre à Espace Andrée Chedid

À livre ouvert, l’Espace Andrée Chedid et l’association isséenne HiP présentent une exposition inédite intitulée Une bibliothèque photographique. Celle-ci est une rétrospective d’ouvrages francophones remarquables parus ces dernières années, sélectionnés pour les sujets traités, la qualité des photographies présentées ainsi que pour l’écrin en lui-même, véritable oeuvre d’art. Ce rendez-vous littéraire et photographique se destine à tout public, petits et grands. En septembre, venez fêter avec nous le livre de photographie.

Entrée libre

Rétrospective d’ouvrages francophones parus ces dernières années Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T08:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T18:30:00;2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux