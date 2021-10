EXPOSITION – UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE. L’Espace d’Art Contemporain – POULET DE GRUISSAN, 15 octobre 2021, Gruissan.

du vendredi 15 octobre au dimanche 21 novembre à L’Espace d’Art Contemporain – POULET DE GRUISSAN

Ancienne ingénieure informatique, Marie-Constance Mallard décide de changer de vie après un burn out. « Le jour où je me suis mise à chercher un livre pour mes enfants, qui évoquerait la vie à Toulouse, je n’en ai pas trouvé » explique-t-elle. C’est ainsi qu’est né le personnage de Violette Mirgue. Violette car c’est la fleur emblématique de la ville de Toulouse, et Mirgue qui veut dire « souris » en occitan. Sept ans après la sortie du premier tome, c’est maintenant plus de 60 000 exemplaires qui ont été vendus… et ce n’est que le début de l’histoire, car les idées pour continuer à faire voyager son héroïne fourmillent dans sa tête ! Au programme de cette exposition, ateliers, conférence et bien d’autres surprises.

Entrée libre. Pass Sanitaire.

L’Espace d’Art Contemporain – POULET DE GRUISSAN 20 av de la Douane Gruissan Aude



