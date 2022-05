Exposition “Une artiste solaire” de Jeannine Guillou, 17 septembre 2022, .

Exposition “Une artiste solaire” de Jeannine Guillou

2022-09-17 15:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

Du 17 septembre au 4 décembre : PALIS – Exposition “Une artiste solaire” de Jeannine Guillou, au Domaine du Tournefou. Horaires : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h. Tous publics. Entrée libre. À partir de l’exposition de Jeannine Guillou et de Nicolas de Staël au musée d’Antibes « La vie dure » octobre 2011, le Tournefou présentera des œuvres de Jeannine Guillou qui fut la femme de Nicolas de Staël. C’est en 1937, lors d’un voyage au Maroc, que Nicolas de Staël rencontre Jeannine Guillou. Elle est peintre, lui aussi. Pendant presque dix ans (jusqu’à la mort prématurée de Jeannine en 1946), l’oeuvre de Jeannine Guillou soutient de son élan « solaire » celle de Nicolas de Staël. Le vernissage de cette exposition sera un moment festif et animé sur des musiques de danse par le Quatuor de Clarinettes “Baermann”. De Ferenc Farkas, en passant par Astor Piazzola jusqu’à Léonard Bernstein, sans omettre quelques airs traditionnels, la soirée sera propice au mouvement des sonorités chorégraphiques de la famille de la clarinette. Contact :+33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

