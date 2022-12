Exposition : Unconcrete Architects Soorts-Hossegor, 12 janvier 2023, Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor.

Exposition : Unconcrete Architects

Avenue des Rémouleurs Galerie Ilan Benattar Soorts-Hossegor Landes Galerie Ilan Benattar Avenue des Rémouleurs

2023-01-12 – 2023-02-28

Galerie Ilan Benattar Avenue des Rémouleurs

Soorts-Hossegor

Landes

Soorts-Hossegor

Après leurs expositions en galerie de Paris, New York et Berlin, Mathieu CLAUDON et Etienne BOUET exposent les œuvres de leur série Unconcrete Architects à la galerie Ilan Benattar du 12 janvier au 28 février 2023.

Les œuvres de la série sont un mélange de photographies et de peintures. Elles sont inspirées par les artistes dits « modernes » et en particulier par les perspectives de l’architecte et designer finlandais Finn Juhl, l’architecte Le Corbusier et le Bauhaus. On retrouve dans Unconcrete Architects ce qui a fait le style des artistes, architectes et designers modernes : des lignes d’architecture spécifiques tracées au stylo noir et un code couleur (bleu, vert, rouge et jaune) rappelant les aplats d’aquarelle.

tienne BOUET & Mathieu CLAUDON vous présentent leur exposition Unconcrete Architects à la Galerie Ilan Benattar

+33 6 44 22 77 38

ilan benattar

Galerie Ilan Benattar Avenue des Rémouleurs Soorts-Hossegor

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT Hossegor