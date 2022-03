Exposition : Un voyage à Arleuf de 1900 à 2022 Arleuf, 15 mars 2022, Arleuf.

2022-03-15 – 2022-03-26

Arleuf Nièvre Arleuf

Les élèves de CE et CM de l’école d’Arleuf proposent un voyage à travers Arleuf de 1900 à 2022. A partir de cartes postales anciennes et de photographies récentes, ils comparent l’évolution des bâtiments, leurs rôles dans le village et le quotidien des habitants

+33 3 86 78 84 66

