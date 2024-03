EXPOSITION « UN UNIVERS TEXTILE » ANNE ZERNA Salle Joël Baudoin Durtal, samedi 23 mars 2024.

L’univers textile Le domaine d’exploration artistique privilégié d’Anne Zerna.

Organisée par l’association Artsécoles de Durtal.

Anne Zerna est une artiste plasticienne spécialisée dans l’art textile, la tapisserie de basse lice, l’art du feutre et la gravure. Elle a étudié aux Beaux-Arts d’Angers puis à l’école Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson. Son parcours artistique est jalonné d’expériences et de voyages qui ont façonné son univers artistique. Cette artiste vous présentera ses créations textiles dans un univers entre matière et couleur.

Venez découvrir ses œuvres !

Ouvert tous les jours (Sauf mercredi)

Entrée Libre | GRATUIT

Salle Joël Baudoin (Rue du maréchal de Vieilleville) Durtal EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle Joël Baudoin Rue du Maréchal de Vieilleville

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire association.artsecoles@orange.fr

