Exposition “Un temps pour l’art” Ferrières-en-Gâtinais, 26 juin 2022, Ferrières-en-Gâtinais.

Exposition “Un temps pour l’art” Ferrières-en-Gâtinais

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Les associations D’art et de coeur de Nargis et la rue de l’Art de Ferrières présentent une exposition photographique dans la salle de l’abbaye à Ferrières de 10 h à 18 h.

En intérieur : photos grand format de la Loire « Esprit de l’eau », tableaux sur le thème « les cours d’eau des quatre vallées ». Studio photo, artisanat d’art et effeuillage de poèmes.

En extérieur : oeuvre contemporaine collective de la Rue de l’Art « L’œil écoute ».

Divers points ateliers peinture avec l’association La Rue de l’Art.

Exposition “Un temps pour l’art”

chantal.rougier48@gmail.com

D’Art et de coeur

Ferrières-en-Gâtinais

