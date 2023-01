Exposition – Un siècle de sport féminin à Brest Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Exposition – Un siècle de sport féminin à Brest Brest, 7 mars 2023, Brest . Exposition – Un siècle de sport féminin à Brest 9 Rue Sisley Médiathèque Jo FOURN Brest Finistère Médiathèque Jo FOURN 9 Rue Sisley

2023-03-07 – 2023-03-25

Médiathèque Jo FOURN 9 Rue Sisley

Brest

Finistère Comment en un peu plus de cent ans les Brestoises ont réussi à occuper une légitime place dans les pratiques sportives

tant amateures que professionnelles, mais aussi combien il reste à parcourir ? Médiathèque JO FOURN (Europe). Horaires : Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h-12h30/14h-18h

Jeudi 14h-18h mediatheque.europe@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 05 Médiathèque Jo FOURN 9 Rue Sisley Brest

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Médiathèque Jo FOURN 9 Rue Sisley Ville Brest lieuville Médiathèque Jo FOURN 9 Rue Sisley Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Exposition – Un siècle de sport féminin à Brest Brest 2023-03-07 was last modified: by Exposition – Un siècle de sport féminin à Brest Brest Brest 7 mars 2023 9 Rue Sisley Médiathèque Jo Fourn Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère