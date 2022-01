Exposition « Un second regArt » Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Exposition « Un second regArt » Bourgoin-Jallieu, 1 février 2022, Bourgoin-Jallieu. Exposition « Un second regArt » Maison De Launay 12, Rue de la République Bourgoin-Jallieu

2022-02-01 – 2022-02-11 Maison De Launay 12, Rue de la République

Bourgoin-Jallieu Isère Découvrez le travail de Nicolas Vanderdonckt et Gaetan Bénard qui revisitent les lieux les plus emblématiques de Bourgoin-Jallieu à travers une série de photographies qui vous feront voir la ville autrement. +33 4 74 28 05 73 Maison De Launay 12, Rue de la République Bourgoin-Jallieu

