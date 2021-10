Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne, Corrèze Exposition “Un Rugby des Campagnes” Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Argentat-sur-Dordogne

Exposition "Un Rugby des Campagnes" 2021-10-09 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-15

Argentat-sur-Dordogne Corrèze Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Sport ou mode de vie ? Les pieds dans la terre ou la tête dans les étoiles ?

Exposition exceptionnelle de la collection de Pierre Villepreux et des archives de l’Union Sportive Argentacoise. Partenariat avec la SPAUR.

Intervention des artistes Ricardo Mosner, Denis Lebioda et Guillaume Andelot. http://www.nuage-vert.com/ dernière mise à jour : 2021-10-02 par

