Exposition : “Un Portugal : une autre façon de raconter un pays” Médiathèque Violette Leduc, 24 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 24 mai 2022 au mercredi 06 juillet 2022 :

mercredi, samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 19h00

gratuit

Venez découvrir le livre de Teresa Arroyo Corcobado paru en 2020 aux éditions Maison Eliza, dont la Médiathèque Violette Leduc vous présente une sélection de pages reproduites en grand format.

Après Une Italie et Une Espagne, Un Portugal s’inscrit dans la collection Corail, de Maison Eliza une série de « récits de voyage, dès 7 ans et pour toute la famille, permettant de découvrir chaque pays et de donner le goût du voyage ! ». Ces carnets très illustrés n’ont pas pour ambition de “concurrencer” les traditionnels guides fourmillants de conseils et d’adresses. L’enfant curieux et rêveur, en quête de nouveaux horizons, est invité à s’y promener à travers les saveurs, les paysages et la culture avant son départ en vacances… ou à son retour, pour s’en souvenir avec nostalgie. Leur format, dit à l’allemande, ajoute à leur attrait : le visuel est orienté “paysage” et les pages se tournent du bas vers le haut.

Teresa Arroyo Corcobado d’origine espagnole, a passé une partie de son enfance dans une région proche de la frontière portugaise. Diplômée d’un Master en illustration et sociologie de l’art, elle a étudié le graphisme et la communication visuelle à Madrid, les beaux-arts à Édimbourg et à Grenade, et finalement l’illustration à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

Ses images mêlent travail sur papier et sur ordinateur : « Une planche commence toujours par une idée, un concept ou une phrase. A partir d’une réflexion je crée une image dans ma tête et j’en fais un rapide croquis sur papier, juste pour ne pas oublier cette idée visuelle. Ensuite, je fais une liste des éléments que j’aimerais faire apparaitre dans mon image et je crée chaque élément de manière individuelle : d’abord je le dessine sur papier en faisant des masses de couleurs, puis je le scanne et le retravaille à l’ordinateur. Une fois que je commence à avoir suffisamment d’éléments dessinés, je les assemble et les regroupe. Je teste, je bouge chaque petit dessin sur l’écran, je le mets là, puis là, et finalement je trouve qu’il va bien là-bas. Je vois l’écran de mon ordinateur comme une grande planche, sur laquelle j’étale tous mes dessins et puis, en jouant, je crée mon image finale.» (Source : Versant Sud)

Teresa Arroyo Corcobado est actuellement publiée aux éditions Maison Eliza, Versant sud et Diplodocus.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Date complète :

Un Portugal©Teresa Arroyo Corcobado