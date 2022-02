Exposition : Un patrimoine qui se fête Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR 0 0 L’histoire du livre et de l’écriture ainsi que le Carnaval seront à l’honneur tout le mois de février à la Villa Bedat.

Clin d’œil aux gourmandises et carnavals en ce mois de février L’histoire du livre et de l’écriture ainsi que le Carnaval seront à l’honneur tout le mois de février à la Villa Bedat.

