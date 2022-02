Exposition Un océan d’amour Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Exposition Un océan d'amour La Médiathèque 1 Rue Albert Camus Maen Roch

2022-03-25 – 2022-04-30 La Médiathèque 1 Rue Albert Camus
Maen Roch Ille-et-Vilaine

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Venez découvrir cette exposition ! Une exposition autour de la bande dessinée de Lupano et Panaccione, publiée chez Delcourt. L’histoire incroyable d’un petit pêcheur breton, tout en humour et poésie. Tout public – Gratuit

Contact et infos par téléphone.

Organisée par le Pôle Culture et lecture publique.

Sur les horaires d'ouverture habituels. La Médiathèque 1 Rue Albert Camus Maen Roch

