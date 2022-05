Exposition : Un monde sans déchet, ça se dessine ensemble Fellering Fellering Catégories d’évènement: Fellering

Haut-Rhin

Exposition : Un monde sans déchet, ça se dessine ensemble Fellering, 3 mai 2022, Fellering. Exposition : Un monde sans déchet, ça se dessine ensemble Fellering

2022-05-03 – 2022-05-14

Fellering Haut-Rhin Fellering Basée sur les dessins de l’illustratrice strasbourgeoise Virginie Humbrecht, cette exposition itinérante, qui a reçu le soutien de la Région Grand Est, aborde les impacts de notre consommation et des déchets, et propose des solutions pour les réduire. Basée sur les dessins de l’illustratrice strasbourgeoise Virginie Humbrecht, cette exposition itinérante, qui a reçu le soutien de la Région Grand Est, aborde les impacts de notre consommation et des déchets, et propose des solutions pour les réduire. +33 3 89 39 64 00 Basée sur les dessins de l’illustratrice strasbourgeoise Virginie Humbrecht, cette exposition itinérante, qui a reçu le soutien de la Région Grand Est, aborde les impacts de notre consommation et des déchets, et propose des solutions pour les réduire. Fellering

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Fellering, Haut-Rhin Autres Lieu Fellering Adresse Ville Fellering lieuville Fellering Departement Haut-Rhin

Fellering Fellering Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fellering/

Exposition : Un monde sans déchet, ça se dessine ensemble Fellering 2022-05-03 was last modified: by Exposition : Un monde sans déchet, ça se dessine ensemble Fellering Fellering 3 mai 2022 Fellering Haut-Rhin

Fellering Haut-Rhin