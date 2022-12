Exposition : Un monde en bleu, Breizh da garan, d’Opaline Cochet Saint-Jacut-de-la-Mer, 20 décembre 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer .

2022-12-20 10:00:00 – 2023-01-02 18:00:00

Titulaire d’un BTS en communication, c’est au cours de son apprentissage qu’Opaline Cochet se découvre un goût pour la création artistique et la composition personnelle.

Intitulée Un monde en bleu, Breizh da garan, son exposition met en exergue ses travaux de recherche sur un monde qu’elle découvre lors d’une intuition poétique. Autodidacte dans son travail d’aquarelliste, l’artiste peint un monde, un refuge, composé de vallées bleues, de champs de fleurs et de paysages en or.

Ces aquarelles sont peintes à partir de deux teintes de bleu uniquement : du bleu intense et du bleu de prusse. Tandis que les dessins tantôt végétaux tantôt marins sont réalisés avec des feutres posca couleur or. Les dimensions varient du format 13*18cm au 50*70cm.

Lors des présences de l’artiste, de la papeterie de sa propre création sera mise à la vente.

Opaline sera présente de 10h30 à 12h et de 15h à 18h, le vendredi 23, le samedi 24, le mardi 27 et le jeudi 29 décembre

