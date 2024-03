Exposition Un Monde de Marionnettes Médiathèque de Plérin Plérin, samedi 23 mars 2024.

Exposition Un Monde de Marionnettes Médiathèque de Plérin Plérin Côtes-d’Armor

Après avoir traversé le monde, le théâtre des Tarabates pose ses valises et les déballe pendant le Festival Marionnet’Ic. C’est avec cette exposition que vous allez voyager, c’est votre tour maintenant ! Soyez prêt.e.s pour la traversée de nombreux pays, la découverte de multiples techniques, la mise en scène de livres jeunesse… Des Guignols du Passage de la Poste de Saint-Brieuc en 1933 au Pulcinella de Naples âgé de 500 ans, ou à notre Polichinelle d’il y a 350 ans, sans oublier au passage les marionnettes d’ombres Indonésiennes, les marionnettes à fils du Rajasthan, les “muppets” du 1 rue sésame et celles du Muppet Show qui ont bercé notre enfance… Ou encore les marionnettes de “L’Amoureux” de Rebecca Dautremer (livre jeunesse), mises en scène par Philippe Saumont. La médiathèque de la ville de Plérin vous

accueille pour un voyage dans le monde et dans le temps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-04-13

Médiathèque de Plérin 6 Rue de la Croix

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

