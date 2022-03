Exposition “Un monde de fleurs” Office de Tourisme du Grand Pithiverais, 2 avril 2022, Pithiviers.

C’est le printemps, le début de belles promenades dans le Pithiverais. En forêt, au bord de l’Essonne, sur les chemins de campagne, dans les parcs et jardins, vous pouvez commencer à observer la nature qui se réveille et les différentes floraisons. Ce mois-ci nous installons sur nos murs une exposition sur les fleurs de la médiathèque départementale du Loiret. Passez un moment à l’Office de Tourisme pour découvrir et apprendre à reconnaitre les fleurs des champs et de nos jardins, à travers des panneaux d’exposition et une sélection de livres pour toute la famille. Et si vous aimez temps les plantes et les fleurs, ne manquez pas nos visites natures et jardins et mai et juin !

Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers



