Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, Yonne Exposition “Un jardin, un square, un parc : entre tradition et modernité” Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Exposition “Un jardin, un square, un parc : entre tradition et modernité” Médiathèque Jean-Christophe Rufin, 18 septembre 2021, Sens. Exposition “Un jardin, un square, un parc : entre tradition et modernité”

le samedi 18 septembre à Médiathèque Jean-Christophe Rufin Gratuit | masque obligatoire

Les jardins de l’Orangerie, le Square Jean Cousin et le Parc du Moulin-à-Tan Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René Binet 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Médiathèque Jean-Christophe Rufin Adresse 7 rue René Binet 89100 Sens Ville Sens lieuville Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens