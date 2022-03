Exposition “Un jardin sur la Méditerranée”, aquarelles et dessins de Catherine Wiborg Domaine du rayol “le jardin des méditerranées”, 4 juin 2022, Rayol-Canadel-sur-Mer.

Le Domaine du Rayol expose du 4 juin au 25 septembre 2022 une trentaine d’aquarelles de Catherine WIBORG, artiste française installée en Norvège. « Un jardin sur la Méditerranée » est une série d’aquarelles et de dessins inspirés principalement de la flore du Jardin des Méditerranées (l’érythrine rouge flamboyant et le prunier du Natal dans le jardin d’Afrique du Sud, la bougainvillée fuchsia qui orne la Ferme) mais également de portraits d’animaux associés à la Provence. Née à Saint-Malo dans une famille d’hôteliers-restaurateurs, mariée et installée en Norvège, Catherine WIBORG se partage aujourd’hui entre l’écriture et la peinture. Elle est l’auteure et l’illustratrice de plusieurs ouvrages consacrés à la Provence, à l’art de vivre sur la Riviera française et italienne, et même à la cuisine de son père. Son dernier ouvrage, paru en France en 2019, est un roman historique, « La Fille de Cotta », qui a pour cadre la ville de Rome et la « Riviera romaine » sous le règne de l’empereur Trajan. Elle expose régulièrement, principalement en France et en Norvège. Ses deux expositions au Domaine du Rayol (« Sur trois mers » en 2018 et « Un jardin sur la Méditerranée » en 2022) font l’objet d’un catalogue en vente à La Librairie des Jardiniers. Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste samedi 4 juin 2022 à 11h.

Exposition incluse dans le prix d’entrée au Jardin.

Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" avenue Jacques Chirac 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer



