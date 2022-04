Exposition – Un jardin de peintre : fleurs d’Amélie Cossard, 1796-1852 Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Exposition – Un jardin de peintre : fleurs d’Amélie Cossard, 1796-1852 Troyes, 20 avril 2022, Troyes. Exposition – Un jardin de peintre : fleurs d’Amélie Cossard, 1796-1852 Troyes

2022-04-20 10:00:00 – 2022-10-17 13:00:00

Troyes Aube 5.5 Eur musart@ville-troyes.fr +33 3 25 42 20 09 https://www.musees-troyes.com/ Troyes

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Exposition – Un jardin de peintre : fleurs d’Amélie Cossard, 1796-1852 Troyes 2022-04-20 was last modified: by Exposition – Un jardin de peintre : fleurs d’Amélie Cossard, 1796-1852 Troyes Troyes 20 avril 2022 Aube Troyes

Troyes Aube