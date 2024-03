Exposition « Un jardin dans la forêt », Florence -Louise Petetin Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques Châtellerault, lundi 25 mars 2024.

Exposition « Un jardin dans la forêt », Florence -Louise Petetin Exposition de peinture de l’artiste Florence-Louise Petetin autour du thème du jardin et de la forêt. L’exposition est visible au centre d’art et à l’artothèque. 25 mars – 3 mai Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques Entrée libre

Début : 2024-03-25T14:00:00+01:00 – 2024-03-25T17:30:00+01:00

Fin : 2024-05-03T14:00:00+02:00 – 2024-05-03T17:30:00+02:00

Florence-Louise Petetin , lauréate du prix Masters Toiles en 2023, développe une pratique de la peinture et de la gravure qu’elle aborde soit par séries, soit par des images autonomes.

Cette exposition présente une diversité de peintures et de gravures récentes sur le thème du jardin et de la forêt. Les formats sont variables, petits ou parfois monumentaux, le geste, large ou plus précis, la palette, monochrome ou plus contrastée.

Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12

Florence-Louise Petetin, sans titre, huile sur toile (détail).