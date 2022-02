Exposition « Un hectare d’amour de soleil et de son » Centre Chorégraphique National d’Orléans, 3 février 2022, Orleans.

Exposition « Un hectare d’amour de soleil et de son » ————————————————— ### de Nina Kennel, Pauline L. Boulba, Aminata Labor, Soto Labor, Rosanna Puyol, Louise Siffert, Sandar Tun Tun ### Vernissage jeudi 3 février à 20h Visible du jeudi 3 février au vendredi 4 mars 2022 Hall du CCNO Gratuit, accès libre sur les horaires d’ouverture du CCNO Cette formule tirée de Bash in the Sculls, un texte de 1970 écrit par Jill Johnston, ouvre l’espace d’exposition collective de Nina Kennel, Pauline L. Boulba, Aminata Labor, Soto Labor, Rosanna Puyol, Louise Siffert & Sandar Tun Tun. Cet espace s’envisage comme une chambre d’écho à ce qui se trame en studio pendant la résidence de création autour de J.J. Certaines personnes de l’équipe partagent pour l’occasion un peu de leurs pratiques. Les films Gut Feelings de Louise Siffert et Shaker d’ailleurs de Sandar Tun Tun, Katia Barrett, Nina Kennel et Rosanna Puyol seront montrés pour la première fois à Orléans, Soto Labor présente certains de ses textes~poèmes, les podcasts de l’émission de radio L’eau à la butch réalisée par Pauline L. Boulba & Aminata Labor sont diffusés, des textes de Jill Johnston ainsi que des fragments de traduction inédites choisis par Nina Kennel & Rosanna Puyol sont également à découvrir sur place. ☺ Pauline L. Boulba est performeuse et chercheuse en danse. Elle rencontre Aminata Labor — qui fait de la performance et du dessin — en 2016 au département Danse de l’Université Paris 8. À ce moment-là, Aminata y mène une recherche sur les expériences de femmes lors des manifestations contre la loi Travail (publié à l’atelier Téméraire) et Pauline engage une recherche-création autour de réceptions performées et de critiques affectées (publication prévue aux Presses Universitaires de Vincennes). Ensemble, elles militent dans plusieurs collectifs et fondent la flemme, un groupe de rap amateurrr. Elles animent depuis un an l’émission L’eau à la butch sur radio Galoche. Pauline s’intéresse à Jill Johnston depuis de nombreuses années et a embarqué une bande de copaines dans la fabrication d’une pièce, d’un livre et d’un film qui sortiront en 2022 et 2023. Elles voyageront bientôt aux USA pour continuer leur enquête autour de Jill Johnston et des héritages lesbiens. ☞ RÉSERVATIONS En ligne ccn-orleans.com Par téléphone 02 38 62 41 00 Sur place aux horaires d’ouverture

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



