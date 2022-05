Exposition – Un grand-père tombé du ciel

L'exposition Un grand-père tombé du ciel – La transmission de la mémoire nous fait découvrir l'adaptation en BD de Marc Lizano du roman de Yaël Hassan aux Editions JUNGLE. Dédiée à un jeune public, elle revient sur les concepts d'antisémitisme et explique comment le devoir de mémoire contribue à la transmission d'une Histoire qu'il ne faut jamais oublier. Une exposition en partenariat avec les associations Mémoire Patrimoine / Rêves d'Océans.

