Jardins du Moulin du Roc, le samedi 18 septembre

### Exposition du Concours photo : « Un geste pour protéger la biodiversité. Niort Durable 2030 ». Une exposition organisée par la Ville de Niort en partenariat avec le Centre d’art contemporain photographique Villa Pérochon et Caméra Natura. Plusieurs thématiques sont abordées dans l’exposition du Concours photo, comme l’impact des activités humaines, la modification des paysages, l’extinction des espèces, le dérèglement climatique ou la pollution plastique.

Gratuit. Accès libre.

Jardins du Moulin du Roc Ponts Main, 79000 Niort

2021-09-18

