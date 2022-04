EXPOSITION “UN FUTUR POSSIBLE” – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

EXPOSITION “UN FUTUR POSSIBLE” – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu, 16 avril 2022, Segré-en-Anjou Bleu. EXPOSITION “UN FUTUR POSSIBLE” – CENTRALE 7 Nyoiseau Carreau du Bois II Segré-en-Anjou Bleu

2022-04-16 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Nyoiseau Carreau du Bois II

Un futur possible propose des réflexions personnelles autour du futur, au travers de projets photographiques ou multimédias. Les visions et enjeux s'entrecroisent, selon la sensibilité de chacun. Aujourd'hui, les questions environnementales s'immiscent dans tous les débats, et notre vision du futur en est bouleversée. Dans ce contexte, au sein de la société, les points de vues sont multiples : il y a ceux qui se posent des questions quant au sort de certains territoires, ceux qui se réfugient dans une vision pessimiste et désengagée, ceux qui au contraire s'engagent, ceux qui veulent dénoncer, ou encore ceux qui vont chercher dans le passé des solutions pour construire l'avenir.

Vernissage : le 15 avril à 18h30. Exposition “Un futur possible” proposée le 16 avril 2022 à Centrale 7. mediation@centrale7.net +33 2 41 61 30 34 Un futur possible propose des réflexions personnelles autour du futur, au travers de projets photographiques ou multimédias. Les visions et enjeux s’entrecroisent, selon la sensibilité de chacun. Aujourd’hui, les questions environnementales s’immiscent dans tous les débats, et notre vision du futur en est bouleversée. Dans ce contexte, au sein de la société, les points de vues sont multiples : il y a ceux qui se posent des questions quant au sort de certains territoires, ceux qui se réfugient dans une vision pessimiste et désengagée, ceux qui au contraire s’engagent, ceux qui veulent dénoncer, ou encore ceux qui vont chercher dans le passé des solutions pour construire l’avenir.

Vernissage : le 15 avril à 18h30. Nyoiseau Carreau du Bois II Segré-en-Anjou Bleu

