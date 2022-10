Exposition « Un drôle de lundi » de Jeanne Macaigne Artazart, 20 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 20 octobre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 :

. gratuit

À l’occasion du lancement de son nouvel album » Un drôle de lundi » au Seuil Jeunesse, Jeanne Macaigne expose des illustrations de son livre et son travail personnel à Artazart.

Dessinatrice de presse et affichiste, Jeanne Macaigne signe un travail engagé, drôle et poétique. Elle exprime l’actualité en racontant le réel comme un conte, un œil vers l’imaginaire et l’autre vigilant tourné vers l’extérieur…

S’intéressant aux rapports étranges qu’entretiennent les humains entre eux et avec le monde qui les entoure, ses dessins hypnotisants laissent entrevoir les sentiments et l’imperceptible. Les arbres peuvent se teinter de rouge, de bleu, sangloter, danser, et les maisons partirent en voyage ; les personnages, et les décors dans lesquels ils évoluent, sont tout à la fois acteurs et spectateurs de l’histoire.

Auteure-dessinatrice de plusieurs livres, Jeanne Macaigne s’interroge sur le partage du vivant dans son dernier album « Un drôle de Lundi » au Seuil jeunesse.

Rendez-vous jeudi 20 octobre à partir de 18h pour le vernissage de ” Un drôle de lundi ” et une rencontre-signature avec l’artiste !

Artazart 83 quai de Valmy 75010 Paris

Contact : https://artazart.com 0140402404 communication@artazart.com https://artazart.com/2022/10/vernissage-de-lexposition-un-drole-de-lundi-jeanne-macaigne-jeudi-20-octobre-a-partir-de-18h/

Jeanne Macaigne