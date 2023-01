Exposition Un demi-mètre carré de liberté Villeneuve-sur-Yonne, 11 février 2023, Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne.

Exposition Un demi-mètre carré de liberté

Bibliothèque municipale Jorge Semprún et Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

2023-02-11 – 2023-02-10

Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Exposition Un demi-mètre carré de liberté – Exposition internationale d’art en prison

Du 1er février au 10 février 2023 : Bibliothèque municipale Jorge Semprún

11 février au 4 mars 2023 : Musée-Galerie Carnot

Vernissage le samedi 11 février à 17h30 au Musée-Galerie Carnot

Le Musée-Galerie Carnot et la bibliothèque Jorge Semprún et Art et Prison France présentent une collection d’œuvres créées par des prisonniers contribuant ainsi à changer le regard de la société sur le milieu carcéral.

Intitulée “Un demi-mètre carré de liberté”, cette exposition met en lumière une collection unique d’oeuvres d’art créées par des personnes détenues en milieu carcéral. En partenariat avec l’association Art et Prison France, le Musée-Galerie Carnot et la bibliothèque exposeront successivement à Villeneuve-sur-Yonne les oeuvres d’artistes venus d’une vingtaine de pays.

Ils y racontent des histoires d’abysses humains, de culpabilité et de punition, mais aussi d’espoir, de désir de liberté, de liens familiaux brisés. Ces œuvres amènent à une réflexion de la société sur le milieu carcéral : que s’y passe-t-il réellement, qui sont ces détenus, sont-ils de mauvaises personnes ?… La puissance de l’art leur permet de se livrer, de faire un travail sur eux-mêmes et à en sortir le meilleur. Une exposition qui apporte un autre regard de la société sur eux.

Susciter un regard nouveau sur les personnes détenues.

Certaines de ces œuvres peuvent être inquiétantes comme porteuses de rêves. Elles révèlent la vision que les détenus portent sur leurs luttes et leurs espoirs, impriment sur la toile leur angoisse face à la vie qui s’échappe. Ils y projettent une part d’eux-mêmes, créent une œuvre au-delà de leurs crimes et se reconnectent à l’extérieur de façon positive. Ils plongent au plus profond de leur imagination et de leur âme et font voir hors de la prison ce qui est à l’intérieur des détenus, leur sensibilité. “Un demi-mètre carré de liberté” explore la nature humaine, la capacité de chaque homme à changer et le sens de la création artistique. Cette exposition montre que l’art peut émerger des endroits les plus inattendus. Elle nous fait voir un art dont on ne parle jamais, où la nature humaine apparaît dans toute sa complexité.

L’art en prison : une nécessité absolue pour éviter les récidives : “L’art nous donne les moyens de pouvoir en sortir meilleurs qu’on y est entrés” Thierry, artiste, détenu. “Pour moi, c’est une thérapie. Si je n’avais pas eu ça, j’aurais peut être récidivé. Ça m’a permis de trouver ma voix” Jean-Claude, artiste, ancien détenu.

Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2023-01-17 par