Exposition / Un art en apesanteur, 15 février 2023, .

Du jeudi 16 février 2023 au samedi 29 avril 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

Du jeudi 16 février 2023 au samedi 29 avril 2023 :

mercredi

de 14h00 à 21h00

Le mercredi 15 février 2023

de 18h00 à 21h00

. gratuit

Entrée libre

Un art en apesanteur présente un aperçu de l’histoire partagée de la Cité internationale de arts et du Fresnoy – Studio national des arts contemporains et témoigne de leur volonté commune de défendre la liberté de création. Sous le commissariat de Nataša Petrešin-Bachelez et en collaboration avec François Bonenfant, Éric Prigent et Pascale Pronnier, l’exposition réunit des artistes qui ont pu développer leur pratique au sein des deux institutions.

« Les artistes confrontés à ce monde où l’art devient une marchandise, ne disposent que d’un temps et d’un espace limités pour créer des œuvres répondant à leurs seules sensibilité et inspiration. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et la Cité internationale des arts offrent aux artistes un espace et un temps augmentés de travail à un art « en apesanteur », c’est-à-dire encore libre et indépendant des lois du marché de l’art. » – Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des arts et Alain Fleischer, directeur du Fresnoy – Studio national des arts contemporains.

L’exposition Un art en apesanteur réunit des artistes qui ont pu développer leur pratique au sein des deux institutions, il y a de nombreuses années ou très récemment.

Parmi les artistes participants figure Alain Fleischer, ancien résident à la Cité internationale des arts et actuel directeur du Fresnoy – Studio national des arts contemporains, dont l’œuvre Le partage des temps (1989), présentée pour la première fois à la Cité internationale des arts en 1991, est réactivée pour l’occasion.

Commissariat : Nataša Petrešin-Bachelez (Cité internationale des arts) en collaboration avec François Bonenfant, Éric Prigent et Pascale Pronnier (Fresnoy – Studio national des arts contemporains).

Contact : http://www.citedesartsparis.fr 0142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis https://www.citedesartsparis.net/fr/un-art-en-apesanteur

©Ana Elena Tejera, A Love Song in Spanish, 2021