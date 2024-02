Exposition « Un animal, des animaux » Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant Gisors, samedi 9 mars 2024.

Exposition « Un animal, des animaux » Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant Gisors Eure

Réalisée en partenariat avec la Fondation 30 millions d’amis, cette exposition propose un tour d’horizon de nos connaissances sur les animaux. Vrai ou faux, venez découvrir les émotions et l’intelligence des animaux.

A partir de 7 ans

Ouvert aux scolaires, primaires et collèges sur rendez-vous

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant 5 rue Baléchoux

Gisors 27140 Eure Normandie bibliotheque@ccvexin-normand.fr

